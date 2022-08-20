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Президент Естонії показав як допомагає плести маскувальні сітки для українських захисників

Київ • УНН

 • 209300 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Естонії Алар Каріс у своєму Twitter написав як пришвидшує перемогу України над росією. Разом із волонтерами своєї країни, президент виплели 9 тисяч метрів квадратних маскувальної сітки. Про це інформує УНН.

Президент Естонії показав як допомагає плести маскувальні сітки для українських захисників

Цитата

"Зі своєю командою робив маскувальну сітку для українських захисників. На допомогу Україні волонтери по всій Естонії зробили понад 9 тисяч квадратних метрів. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну“, – написав Алар Каріс.

Деталі

Глава Естонії одягнув футболку, яку отримав у подарунок від Президента України Володимира Зеленського. На ній українська символіка та славнозвісна емблема із російським кораблем.

Нагадаємо

Естонія зробить офіційну пропозицію Європейській комісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти росії. Зокрема, пакет обмежень повинен включати розширені санкції проти рф в економічному, енергетичному і торговому секторах, а також Естонія хоче додати обмеження для додаткових фізичних осіб та організацій.

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