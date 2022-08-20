Президент Эстонии показал, как помогает плести маскировочные сетки для украинских защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Эстонии Алар Карис в своем Twitter написал как ускоряет победу Украины над россией. Вместе с волонтерами своей страны президент выплели 9 тысяч метров квадратных маскировочной сетки. Об этом информирует УНН.
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"Со своей командой делал маскировочную сетку для украинских защитников. В помощь Украине волонтеры по всей Эстонии сделали более 9 тысяч квадратных метров. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь Украине выиграть войну“, – написал Алар Карис.
Детали
Глава Эстонии надел футболку, которую получил в подарок от Президента Украины Владимира Зеленского. На ней украинская символика и известная эмблема с российским кораблем.
Напомним
Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии по введению восьмого пакета санкций против России. В частности, пакет ограничений должен включать расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также Эстония хочет добавить ограничения для дополнительных физических лиц и организаций.