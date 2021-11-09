Президент Чехії доручив лідеру опозиції сформувати новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан доручив главі Громадянської демократичної партії (ГДП) Петру Фіалі провести переговори щодо формування нового уряду. Про це заявив офіційний представник Земана Іржі Овчачек, інформує УНН. Проте Фіала, вже давно формує уряд, коаліції SPOLO та PirStan навіть мають підписану коаліційну угоду та розділили міністерства.
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"За результатами виборів до Палати депутатів дозволяю вам провести переговори з представниками політичних партій, представлених у Палаті депутатів, мета яких - формування нового уряду", - сказав президент Земан.
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Президент, госпіталізований у Центральному військовому шпиталі Праги, у суботу поговорив із Фіалою. У п'ятницю він заявив, що призначить його прем’єр-міністром.
"Я очікую, що ви проінформуєте мене про результати переговорів, щоб я міг ухвалити рішення щодо наступного конституційного процесу", - сказав Фіалі Земан.
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На парламентських виборах, що відбулися в Чехії 8–9 жовтня, перемогла коаліція ліберальних сил "Разом", що об'єднує ГДП, рух ТОР 09 та Християнсько-демократичний рух. Друге місце зайняв правлячий центристський рух ANO Чехії, очолюваний прем'єр-міністром Андрієм Бабішем.
Фіала протягом останніх тижнів веде переговори про новий уряд. У понеділок він також підписав коаліційну угоду з головами партій TOP 09, KDU-ČSL, STAN та Pirates.
Крім посади прем'єр-міністра, представники коаліції займуть посади в міністерствах фінансів, оборони, праці та соціальних справ, транспорту, охорони здоров'я, юстиції, сільського господарства, навколишнього середовища, культури та посаду міністра науки, досліджень та інновацій.