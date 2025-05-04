"Претензійна нісенітниця": медведєв різко відповів Трампу щодо участі США у Другій світовій війні

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв назвав слова президента США Дональда Трампа про вагомий внесок Сполучених Штатів Америки у перемогу у Другій світовій війні "претензійною нісенітницею". Про це інформує УНН із посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Як пише інформагенція, Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що Сполучені Штати зробили більше ніж будь-яка інша країна для перемоги у Другій світовій війні. Зокрема, у повідомленні в соцмережі Truth Social Глава Білого дому зазначив, що "ніхто не був близьким США за силою, хоробрістю чи військовим блиском" в обох світових війнах.

дмитро медведєв назвав слова Трампа "претензійною нісенітницею".

Нещодавно Трамп заявив, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні і що він запровадить спеціальне свято 8 травня. Свято – це непогано, але його перша заява – претензійна нісенітниця - заявив російський політик.

За словами медвєдєва, День перемоги це російське свято, яке відзначають 9 травня. Також він зарахував до втрат "нашого народу" 10 млн українців, які загинули під час Другої світової війни віднісши їх до населення СРСР. Тоді як, за різними підрахунками, у війні загинуло близько 7-9 млн росіян.

"Нехай згадає (запитає), хто взяв Берлін. Хто громив ворога чотири з лишком роки. Хтось звільняв невдячну Європу. Наш народ поклав 27 млн. життів своїх синів і дочок в ім’я знищення проклятого фашизму. Тому День перемоги – наш і він 9 травня! Так було, так є, так буде завжди!", - відповів Медведєв Трампу.

Нагадаємо

Дональд Трамп вважає, що США зробили найбільший внесок у перемогу у Другій світовій війні. У соцмережі Truth Social Глава Білого дому написав, що перейменовує 8 травня та 11 листопада у США на Дні Перемоги.

У росії оголосили "перемир'я" на честь 9 травня: подробиці