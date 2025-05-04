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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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"Претенциозная чушь": медведев резко ответил Трампу относительно участия США во Второй мировой войне

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Заместитель председателя совбеза рф медведев раскритиковал заявление Трампа о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что День победы – это праздник россии.

"Претенциозная чушь": медведев резко ответил Трампу относительно участия США во Второй мировой войне

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев назвал слова президента США Дональда Трампа о весомом вкладе Соединенных Штатов Америки в победу во Второй мировой войне "претенциозной чепухой". Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Как пишет информагентство, Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты сделали больше чем любая другая страна для победы во Второй мировой войне. В частности, в сообщении в соцсети Truth Social Глава Белого дома отметил, что "никто не был близок США по силе, храбрости или военному блеску" в обеих мировых войнах.

дмитрий медведев назвал слова Трампа "претенциозной чепухой". 

Недавно Трамп заявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне и что он введет специальный праздник 8 мая. Праздник – это неплохо, но его первое заявление – претенциозная чепуха

- заявил российский политик.

По словам медведева, День победы это российский праздник, который отмечают 9 мая. Также он причислил к потерям "нашего народа" 10 млн украинцев, погибших во время Второй мировой войны, отнеся их к населению СССР. Тогда как, по разным подсчетам, в войне погибло около 7-9 млн россиян.

"Пусть вспомнит (спросит), кто взял Берлин. Кто громил врага четыре с лишним года. Кто освобождал неблагодарную Европу. Наш народ положил 27 млн. жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День победы – наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!", - ответил Медведев Трампу.

Напомним

Дональд Трамп считает, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне. В соцсети Truth Social Глава Белого дома написал, что переименовывает 8 мая и 11 ноября в США на Дни Победы.

В россии объявили "перемирие" в честь 9 мая: подробности28.04.25, 13:36 • 3462 просмотра

Вита Зеленецкая

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