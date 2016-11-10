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Прем’єру сезону "Графиня Маріца" покажуть завтра у Національній опереті

Прем’єру сезону "Графиня Маріца" покажуть завтра у Національній опереті

Київ • УНН

 • 10626 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уже завтра, 11 листопада, у Національній опереті буде показана прем’єра сезону та 2016 року всесвітньо відомої оперети Імре Кальмана "Графиня Маріца", передає УНН з посиланням на прес-службу театру.

У Національній опереті України 11 листопада відбудеться прем'єра всесвітньо відомої оперети Імре Кальмана "Графиня Маріца", яку називають "угорською рапсодією" завдяки численним чардашам та угорським мотивам. На постановку отримана ліцензія від правонаступників Імре Кальмана, а саме від його дочки Івонни.

Зазначимо, що "Графиня Маріца" буде представлена глядачу в новій інтерпретації, зокрема, буде перероблене лібрето за мотивами п’єси Ю. Браммера та А. Грюнвальда, абсолютно новий поетичний текст музичних номерів, дописані окремі сцени, відкриті купюри оригінального кальманівського клавіру, введений балетний дивертисмент.

"Ми маємо грати про наше сьогодення, бо в театрі не може бути неактуальних фраз", - розповів художній керівник Національної оперети, режисер-постановник н. а. України Богдан Струтинський.

У театрі обіцяють, що незважаючи на те, що герої обговорюватимуть цілком "гарячі" проблеми інфляції, девальвації, оптимізації та економічних реформ, глядач порине у вишуканий світ дворянського життя, прикрашений понад 350-ма розкішними костюмами, створеними для цієї постановки.

Крім того, угорське "коріння" оперети підкреслюватиме і сценографія, в якій домінуватиме магічний синій колір всесвітньої злагоди, котрий часто зустрічається в народних костюмах Угорщини. У просторі використовуватиметься принцип угорської вишивки та знаменитого австрійського модерну. В другому акті, у сцені "Орфеуму" хореографічний дивертисмент буде представлений як своєрідний угорський канкан.

Додамо, що завтра о 17.30 в Національній опереті України буде проведена прес-конференція для представників ЗМІ. У ній візьме участь художній керівник Національної оперети, режисер-постановник н. а. України Богдан Струтинський, лібретист Яна Іваницька, диригент-постановник, н.а. України Святослав Литвиненко, художник-постановник Олександр Білозуб, балетмейстер-постановник з.а. України Вадим Прокопенко, хормейстер-постановник з.д.м. України Ігор Ярошенко, артисти Національної оперети України. Крім того, на прес-конференції буде присутній Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень.

Для ЗМІ акредитація за телефонами: 099 5451911; 096 72 55568; 063 7102263 або електронною поштою: e-mail: [email protected]

Нагадаємо, грандіозну прем’єру оперети про кохання "Графиня Маріца" Імре Кальмана покажуть в Національній опереті 11, 12, 13 листопада і 8 та 9 грудня.

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