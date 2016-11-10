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Премьеру сезона "Графиня Марица" покажут завтра в Национальной оперетте

Премьеру сезона "Графиня Марица" покажут завтра в Национальной оперетте

Киев • УНН

 • 10625 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Уже завтра, 11 ноября, в Национальной оперетте будет показана премьера сезона и 2016 года всемирно известная оперетта Имре Кальмана "Графиня Марица", передает УНН со ссылкой на пресс-службу театра.

В Национальной оперетте Украины 11 ноября состоится премьера всемирно известной оперетты Имре Кальмана "Графиня Марица", которую называют "Венгерская рапсодия" благодаря многочисленным чардашам и венгерским мотивам. На постановку получена лицензия от правопреемников Имре Кальмана, а именно  от его дочери Ивонны.

Отметим, что "Графиня Марица" будет представлена ​​зрителю в новой интерпретации, в частности, будет переработано либретто по мотивам пьесы Ю. Браммера и А. Грюнвальда, абсолютно новый поэтический текст музыкальных номеров, дописаны отдельные сцены, открыты купюры оригинального кальмановского клавира, введен  балетный дивертисмент.

"Мы должны играть о нашем настоящем, потому что в театре не может быть неактуальным фраз", - рассказал художественный руководитель Национальной оперетты, режиссер-постановщик н. а. Украины Богдан Струтинский.

В театре обещают, что несмотря на то, что герои будут обсуждать вполне "горячие" проблемы инфляции, девальвации, оптимизации и экономических реформ, зритель погрузится в изысканный мир дворянской жизни, украшенный более чем  350-роскошными костюмами, созданными для этой постановки.

Кроме того, венгерские "корни" оперетты будет подчеркивать и сценография, в которой будет доминировать магический синий цвет всемирного согласия, который часто встречается в народных костюмах Венгрии. В пространстве будет использоваться принцип венгерской вышивки и знаменитого австрийского модерна. Во втором акте, в сцене "Орфеуму" хореографический дивертисмент будет представлен как своеобразный венгерский канкан.

Добавим, что завтра в 17.30 в Национальной оперетте Украины будет проведена пресс-конференция для представителей СМИ. В ней примет участие художественный руководитель Национальной оперетты, режиссер-постановщик н. а. Украины Богдан Струтинский, либреттист Яна Иваницкая, дирижер-постановщик, н.а. Украины Святослав Литвиненко, художник-постановщик Александр Билозуб, балетмейстер-постановщик з.а. Украины Вадим Прокопенко, хормейстер-постановщик з.д.м. Украины Игорь Ярошенко, артисты Национальной оперетты Украины. Кроме того, на пресс-конференции будет присутствовать Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.

Для СМИ аккредитация по телефонам: 099 5451911; 096 72 55 568; 063 7102263 или по электронной почте: e-mail: [email protected]

Напомним, грандиозную премьеру оперетты о любви "Графиня Марица" Имре Кальмана покажут в Национальной оперетте 11, 12, 13 ноября и 8 и 9 декабря .

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