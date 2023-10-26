Прем'єр Угорщини Орбан заявив, що "пишається" зустріччю з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у четвер, що він "пишається" своїми контактами з президентом росії володимиром путіним, попри зусилля ЄС ізолювати москву через війну в Україні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Виступаючи після прибуття на саміт 27 національних лідерів ЄС у Брюсселі, Орбан заявив:
"Ми хотіли б зробити все, щоб був мир. Тому ми тримаємо відкритими всі лінії зв'язку з росіянами, інакше у нас не буде шансів на мир. Це стратегія, ми нею пишаємося".
Також угорський прем’єр заявив, що Угорщина «єдина, хто може виступати від імені і на користь миру, який був би в інтересах усіх у Європі".
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін провів у Пекіні зустріч із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб обговорити угорсько-російську співпрацю. На цій зустрічі прем’єр-міністр Угорщини заявив, що Будапешт «ніколи не хотів конфронтувати з росією, навпаки, метою Угорщини було розбудовувати та розширювати відносини, і це їй вдалося».
Після чого у Будапешті угорські депутати від опозиційної політичної партії "Моментум" облили червоною фарбою офіс прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувачуючи його зневазі до Угорської революції та в підтримці путіна.