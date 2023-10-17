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Премʼєр Угорщини Орбан зустрівся з путіним у Пекіні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російський диктатор володимир путін провів у Пекіні зустріч із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Обговорили співпрацю у сфері газу, нафти і ядерної енергетики. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські та угорські ЗМІ.

Премʼєр Угорщини Орбан зустрівся з путіним у Пекіні

Деталі

Лідери двох країн обговорили угорсько-російську співпрацю в галузі транспортування газу та нафти та ядерної енергетики. На зустрічі Віктор Орбан наголосив на важливості миру.

Він сказав, що для всього континенту, в тому числі і для Угорщини, дуже важливо, щоб потік біженців, санкції і бойові дії припинилися.

Своєю чергою путін заявив, що рф нібито розвиває відносини з багатьма країнами Європи, включно з Угорщиною, «незважаючи на геополітичні обмеження».

путін запропонував Орбану обговорити ситуацію у світі та в Європі, хоч позиції рф і Угорщини «не завжди збігаються».

Крім того, російський диктатор заявив, що відносини рф та Угорщини "збережуться і розвиватимуться". А прем’єр-міністр Угорщини заявив, що Будапешт «ніколи не хотів конфронтувати з росією, навпаки, метою Угорщини було розбудовувати та розширювати відносини, і це їй вдалося».

Нагадаємо

президент рф володимир путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні російський лідер пробуде два дні - 17 та 18 жовтня.

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