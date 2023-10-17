Путін прибув до Пекіна з дводенним візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні російський лідер пробуде два дні - 17 та 18 жовтня. Про це пише ТАРС, передає УНН.
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Зазначається, що Путін візьме участь у III Міжнародному форумі "Один пояс - один шлях". Заплановані переговори з президентом В'єтнаму У Ван Тхіонгом, прем'єр-міністром Королівства Таїланд Сеттхой Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом та президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонглуном Сісулітом.
Окрім цього, російський лідер у вівторок візьме участь у церемонії офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
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