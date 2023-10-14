ХАМАС подякував путіну за “позицію”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що цінує позицію російського диктатора володимира путіна та вітають спроби москви, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю проти бойовиків, передає УНН.
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“Ми в Ісламському русі опору (ХАМАС) цінуємо позицію президентарРосії володимира путіна щодо сіоністської агресії проти нашого народу, що триває, і його неприйняття облоги Гази, припинення поставок гуманітарної допомоги з неї і нападу на громадянське населення там”, — йдеться в повідомленні.
У ХАМАС додали, що вітають спроби москви, спрямовані на припинення агресії проти палестинського народу в секторі Газа.
Доповнення
У середу путін закликав обидві сторони в бойових діях між Ізраїлем і Хамасом “звести до мінімуму або звести до нуля” втрати серед цивільного населення, а міністерство закордонних справ у москві в п’ятницю виступило з аналогічним закликом до спокою.
Як повідомляли, росЗМІ путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, внаслідок яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини.
Додатково
Україна вважає, що росія є однією з тих країн, які допомогли і стоять за нападом терористичного угруповання ХАМАСу на Ізраїль.