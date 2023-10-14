ХАМАС поблагодарил путина за "позицию"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Террористическая группировка ХАМАС заявила, что ценит позицию российского диктатора владимира путина, и приветствует попытки Москвы, направленные на прекращение агрессии Израиля против боевиков, передает УНН.
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“Мы в Исламском движении сопротивления (ХАМАС) ценим позицию президента россии владимира путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятия осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи из нее и нападения на гражданское население там”, — говорится в сообщении.
В ХАМАС добавили, что приветствуют попытки Москвы, направленные на прекращение агрессии против палестинского народа в секторе Газа.
Дополнение
В среду путин призвал обе стороны в боевых действиях между Израилем и Хамасом “свести к минимуму или свести к нулю” потери среди гражданского населения, а министерство иностранных дел в Москве в пятницу выступило с аналогичным призывом к спокойствию.
Как сообщали, росСМИ путин заявил о необходимости проведения палестино-израильских переговоров, в результате которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины.
Дополнительно
Украина считает, что россия является одной из тех стран, которые помогли и стоят за нападением террористической группировки ХАМАСа на Израиль.