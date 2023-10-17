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Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Киев • УНН

 • 849474 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября. Об этом пишет ТАСС, передает УНН.

Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

Детали

Отмечается, что Путин примет участие в III Международном форуме "Один пояс - один путь". Запланированы переговоры с президентом Вьетнама У Ван Тхионгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурелсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

Кроме этого, российский лидер во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его женой Пэн Лиюань.

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