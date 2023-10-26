Детали

Выступая по прибытии на саммит 27 национальных лидеров ЕС в Брюсселе, Орбан заявил:

"Мы хотели бы сделать все, чтобы был мир. Поэтому мы держим открытыми все линии связи с россиянами, иначе у нас не будет шансов на мир. Это стратегия, мы ею гордимся".

Также венгерский премьер’заявил, что Венгрия «единственная, кто может выступать от имени и в пользу мира, который был бы в интересах всех в Европе".

Напомним

Российский диктатор владимир путин провел в Пекине встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить венгерско-российское сотрудничество. На этой встрече премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт «никогда не хотел конфронтировать с россией, наоборот, целью Венгрии было развивать и расширять отношения, и это ей удалось».

После чего в Будапеште венгерские депутаты от оппозиционной политической партии "Моментум" облили красной краской офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвиняя его в пренебрежении к Венгерской революции и в поддержке путина.