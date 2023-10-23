Зневажив героїв угорської революції: опозиція облила офіс Орбана червоною фарбою через його зустріч із путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Будапешті угорські депутати від опозиційної політичної партії "Моментум" облили червоною фарбою офіс прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувачуючи його зневазі до Угорської революції та в підтримці путіна. Про це "Моментум" повідомили у своєму Facebook, пише УНН.
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«Ми облили криваво-червоною фарбою, бо Віктор Орбан вкотре зрадив і зневажив пам'ять героїв 1956 року. Він кинув їм виклик, посміхаючись з путіним за кілька днів до 23 жовтня. З військовим злочинцем, який вписав у російські підручники, що 56-й був фашистською революцією, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських солдатів на Закарпатті»,-йдеться в повідомленні.
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Цього дня, 1956 року, в Угорщині спалахнуло повстання проти комуністичного режиму, яке було жорстоко придушене радянськими військами. Тому тепер 23 жовтня угорці відзначають річницю Угорської революції.
На переконання опозиціонерів "Моментум", Орбан "зневажив пам’ять" героїв революції тим, що дружньо спілкувався з військовим злочинцем путіним. Щоб висловити своє невдоволення опозиціонери облили криваво-червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра.
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін провів у Пекіні зустріч із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, щоб обговорити угорсько-російську співпрацю. На цій зустрічі прем’єр-міністр Угорщини заявив, що Будапешт «ніколи не хотів конфронтувати з росією, навпаки, метою Угорщини було розбудовувати та розширювати відносини, і це їй вдалося».
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