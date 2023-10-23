Оскорбил героев венгерской революции: оппозиция облила офис Орбана красной краской из-за его встречи с путиным

Цитата

«Мы облили кроваво-красной краской, потому что Виктор Орбан в очередной раз предал и презрел память героев 1956 года. Он бросил им вызов, улыбаясь с путиным за несколько дней до 23 октября. С военным преступником, который вписал в российские учебники, что 56-й был фашистской революцией, и по чьему приказу российские солдаты снова убивают венгерских солдат на Закарпатье», - говорится в сообщении.

Детали

В этот день, в 1956 году, в Венгрии вспыхнуло восстание против коммунистического режима, которое было жестоко подавлено советскими войсками. Поэтому теперь 23 октября венгры отмечают годовщину Венгерской революции.

По убеждению оппозиционеров "Моментум", Орбан "оскорбил память" героев революции тем, что дружески общался с военным преступником путиным. Чтобы выразить свое недовольство оппозиционеры облили кроваво-красной краской забор возле офиса премьер-министра.

Напомним

Российский диктатор владимир путин провел в Пекине встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы обсудить венгерско-российское сотрудничество. На этой встрече премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт «никогда не хотел конфронтировать с россией, напротив, целью Венгрии было развитие и расширение отношений, и это ей удалось».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венгрии партия Орбана ощутимо потеряла поддержку