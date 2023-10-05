В Угорщині партія Орбана відчутно втратила підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. З лютого цього року в Угорщині партія "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, втратила 400 тисяч прихильників, свідчить опитування Median, опубліковане порталом HVG, передає УНН.
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Підтримка партії прем'єр-міністра Угорщини Орбана серед прихильників впала з 35% до 30%. Згідно з дослідженням, падіння рейтингу "Фідес" не відбувалося паралельно зі зростанням популярності опозиції.
Через падіння підтримки "Фідес" вирішила застосувати сміливу стратегію - провести наступного року вибори до Європейського парламенту спільно з виборами до місцевих органів влади, пише видання.
За прогнозами, партія Орбана може розраховувати на 46% підтримки на виборах до Європейського парламенту, а це на 6,5 відсоткового пункту менше, ніж у 2019 році.
Як зазначається, на момент збирання даних, проведеного у вересні, угорське населення охопив песимізм, який не спостерігався з грудня минулого року. 65% опитаних сказили, що країна рухається в неправильному напрямку, і лише 28% переконані, що Угорщина йде правильним шляхом.
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