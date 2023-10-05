В Венгрии партия Орбана ощутимо потеряла поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. С февраля этого года в Венгрии партия "Фидес", которую возглавляет премьер-министр страны Виктор Орбан, потеряла 400 тысяч сторонников, свидетельствует опрос Median, опубликованный порталом HVG, передает УНН.
Детали
Поддержка партии премьер-министра Венгрии Орбана среди сторонников упала с 35% до 30%. Согласно исследованию, падение рейтинга "Фидес" не происходило параллельно с ростом популярности оппозиции.
Из-за падения поддержки "Фидес" решила применить смелую стратегию - провести в следующем году выборы в Европейский парламент совместно с выборами в местные органы власти, пишет издание.
По прогнозам, партия Орбана может рассчитывать на 46% поддержки на выборах в Европейский парламент, а это на 6,5 процентного пункта меньше, чем в 2019 году.
Как отмечается, на момент сбора данных, проведенного в сентябре, венгерское население охватил пессимизм, который не наблюдался с декабря прошлого года. 65% опрошенных сказали, что страна движется в неправильном направлении, и лишь 28% убеждены, что Венгрия идет правильным путем.
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