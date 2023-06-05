Прем'єр Польщі виступив за швидкий шлях України до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна бореться в інтересах НАТО проти росії, яка загрожує іншим державам, а тому заслуговує на швидкий шлях до Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю канадському каналу CBS , передає УНН із посиланням на агенція Polska Agencja Prasowa.
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"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам НАТО. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували дуже швидкий шлях до НАТО", – сказав глава польського уряду.
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На думку Моравецького, це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.
Глава польського уряду також закликав західноєвропейські країни, віддалені від росії територіально, бути більш прихильними до Києва.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав, що не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за його підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.