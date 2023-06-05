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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Премьер Польши выступил за быстрый путь Украины в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина борется в интересах НАТО против россии, которая угрожает другим государствам, а потому заслуживает быстрый путь в Альянс. Об этом он сказал в интервью канадскому каналу CBS, передает УНН со ссылкой на агентство Polska Agencja Prasowa.

Премьер Польши выступил за быстрый путь Украины в НАТО

Цитата

"Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то воюет она в его интересах, в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО. Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО", – сказал глава польского правительства.

Дополнение

По мнению Моравецкого, этот вопрос сейчас важнее, чем определённые проблемы украинского государственного устройства.

Глава польского правительства также призвал западноевропейские страны, отдаленные от россии территориально, быть более благосклонными к Киеву.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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