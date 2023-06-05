Премьер Польши выступил за быстрый путь Украины в НАТО

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"Даже если Украина сегодня не является частью НАТО, то воюет она в его интересах, в том смысле, что защищает перед жестокой российской силой, которая угрожала бы многим странам НАТО. Я считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ей предложили очень быстрый путь в НАТО", – сказал глава польского правительства.

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По мнению Моравецкого, этот вопрос сейчас важнее, чем определённые проблемы украинского государственного устройства.

Глава польского правительства также призвал западноевропейские страны, отдаленные от россии территориально, быть более благосклонными к Киеву.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal сказал, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по его итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.



