Прем’єр-міністр України привітав працівників сільського господарства з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав з професійним святом працівників сільського господарства. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Ми маємо величезний потенціал в аграрному секторі і ми будемо його активно розвивати. Для Уряду розвиток сільського господарства є одним із головних пріоритетів на 2017 рік і тому у проекті бюджету ми передбачили, зокрема, підтримку для малих та середніх фермерських господарств і стимулювання технічної модернізації в аграрному секторі.
Щиро бажаю усім аграріям наснаги, якісних врожаїв і успіхів у роботі!”, — йдеться у повідомленні.
День працівників сільського господарства відзначається в Україні згідно з Указом Президента № 428/93 від 07.10.93 р. щорічно у третю неділю листопада. Це професійне свято працівників сільського господарства, підприємств з переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних і обслуговуючих підприємств і організацій агропромислового комплексу.
Нагадаємо, Президент привітав працівників сільського господарства з професійним святом.