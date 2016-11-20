Премьер-министр Украины поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы имеем огромный потенциал в аграрном секторе и мы будем его активно развивать. Для правительства развитие сельского хозяйства является одним из главных приоритетов в 2017 году и поэтому в проекте бюджета мы предусмотрели, в частности, поддержку малых и средних фермерских хозяйств и стимулирование технической модернизации в аграрном секторе.
Искренне желаю всем аграриям сил, качественных урожаев и успехов в работе!", - говорится в сообщении.
День работников сельского хозяйства отмечается в Украине согласно Указу Президента № 428/93 от 07.10.93 г. ежегодно в третье воскресенье ноября. Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
Напомним, Президент поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.