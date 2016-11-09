Прем'єр-міністр попередив фармбізнес про жорсткі заходи в разі збереження високих цін на ліки

“Я звертаюся до представників фармацевтичного бізнесу та посередників. Якщо ви і далі зможете лишати вдвічі дорожчі ліки я попереджаю, що уряд, Держлікслужба будуть дуже жорстко реагувати на такі дії. Не ображайтеся”, — зазначив він.