Прем'єр-міністр попередив фармбізнес про жорсткі заходи в разі збереження високих цін на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Уряд та Держлікслужба будуть вживати жорстких заходів в разі, якщо з 1 січня 2017 року ціна на ліки не буде знижена. Про це відкриваючи засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я звертаюся до представників фармацевтичного бізнесу та посередників. Якщо ви і далі зможете лишати вдвічі дорожчі ліки я попереджаю, що уряд, Держлікслужба будуть дуже жорстко реагувати на такі дії. Не ображайтеся”, — зазначив він.