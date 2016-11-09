Премьер-министр предупредил фармбизнес о жестких мерах в случае сохранения высоких цен на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Правительство и Гослекслужба будут принимать жесткие меры в случае, если с 1 января 2017 г. цена на лекарства не будет снижена. Об этом, открывая заседание правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Я обращаюсь к представителям фармацевтического бизнеса и посредникам. Если вы и дальше сможете оставлять вдвое дороже лекарства я предупреждаю, что правительство, Гослекслужба будут очень жестко реагировать на такие действия. Не обижайтесь", - отметил он.