Премьер-министр предупредил фармбизнес о жестких мерах в случае сохранения высоких цен на лекарства

"Я обращаюсь к представителям фармацевтического бизнеса и посредникам. Если вы и дальше сможете оставлять вдвое дороже лекарства я предупреждаю, что правительство, Гослекслужба будут очень жестко реагировать на такие действия. Не обижайтесь", - отметил он.