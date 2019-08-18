Прем'єр-міністр Афганістану засудив теракт в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла засудив теракт, що стався в суботу на весіллі в Кабулі і спричинив за собою загибель 63 осіб. Про це він заявив у неділю в своєму Twitter, передає УНН.
"Я рішуче засуджую терористичну атаку, здійснену на весіллі минулої ночі. Це мерзенний напад, безсумнівно, є злочином проти людяності. Висловлюю глибоке співчуття сім'ям жертв. Нехай загиблі спочивають з миром", - написав Абдулла.
Раніше УНН повідомляв, що в результаті вибуху, здійсненого терористом-смертником, загинули 63, а також постраждали 182 людини.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що рух "Талібан" заявило про непричетність до теракту.
Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700. Однак, як зазначає агентство dpa, Кабул зазвичай занижує офіційні дані про жертви терактів.
Нагадаємо, 7 серпня 14 осіб загинули та 145 отримали поранення в результаті підриву автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік від поліцейської дільниці в західній частині Кабула. Машина вибухнула, коли її зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті. Відповідальність за теракт взяло на себе радикальний рух ісламізму “Талібан”.