Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлек за собой гибель 63 человек. Об этом он заявил в воскресенье в своем Twitter, передает УНН.
“Я решительно осуждаю террористическую атаку, осуществленную на свадьбе прошлой ночью. Это гнусное нападение, несомненно, является преступлением против человечности. Выражаю глубокие соболезнования семьям жертв. Пусть погибшие покоятся с миром”, — написал Абдулла.
Ранее УНН сообщал, что в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погибли 63, а также пострадали 182 человека.
Ранее агентство Reuters сообщало, что движение “Талибан” заявило о непричастности к теракту.
Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.
Напомним, 7 августа 14 человек погибли и 145 получили ранения в результате подрыва автомобиля , начиненного взрывчаткой, недалеко от полицейского участка в западной части Кабула. Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Ответственность за теракт взяла на себя радикальное исламистское движение “Талибан”.