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Кількість жертв вибуху на весіллі в Кабулі зросла до 63

Кількість жертв вибуху на весіллі в Кабулі зросла до 63

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху, що стався в суботу на весіллі в столиці Афганістану Кабулі, зросла до 63, постраждалих - до 182. Про це в неділю повідомило агентство Reuters з посиланням на дані МВС Афганістану, передає УНН.

Раніше афганське агентство TOLOnews інформувало про понад 40 загиблих і 100 поранених.

Як зазначало агентство, в момент вибуху в будівлі, де проходило весілля, знаходилися десятки людей.

У повідомленні Reuters також зазначається, що рух "Талібан" заявив про непричетність до теракту.

Це вже сімнадцятий теракт в Кабулі з початку 2019 року. За підрахунками афганської влади, в 16 попередніх загинули не менше 113 осіб, постраждали понад 700. Однак, як зазначає агентство dpa, Кабул зазвичай занижує офіційні дані про жертви терактів.

Нагадаємо, 7 серпня 14 осіб загинули та 145 отримали поранення в результаті підриву автомобіля, начиненого вибухівкою, неподалік від поліцейської дільниці в західній частині Кабула. Машина вибухнула, коли її зупинили для перевірки на контрольно-пропускному пункті. Відповідальність за теракт взяло на себе радикальний рух ісламізму “Талібан”.

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