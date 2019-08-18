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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130220 просмотра

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Актуальное
Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63

Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63

Киев  •  УНН

 • 14943 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Количество погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана Кабуле возросло до 63, пострадавших — до 182. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные МВД Афганистана, передает УНН.

Ранее афганское агентство TOLOnews информировало о более 40 погибших и 100 раненых.

Как отмечало агентство, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

В сообщении Reuters также отмечается, что движение “Талибан” заявило о непричастности к теракту.

Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.

Напомним, 7 августа 14 человек погибли и 145 получили ранения в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, недалеко от полицейского участка в западной части Кабула. Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Ответственность за теракт взяла на себя радикальное исламистское движение “Талибан”.

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