Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Количество погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана Кабуле возросло до 63, пострадавших — до 182. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные МВД Афганистана, передает УНН.
Ранее афганское агентство TOLOnews информировало о более 40 погибших и 100 раненых.
Как отмечало агентство, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.
В сообщении Reuters также отмечается, что движение “Талибан” заявило о непричастности к теракту.
Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.
Напомним, 7 августа 14 человек погибли и 145 получили ранения в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, недалеко от полицейского участка в западной части Кабула. Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Ответственность за теракт взяла на себя радикальное исламистское движение “Талибан”.