Під час вибуху на весіллі в Кабулі загинули понад 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Понад 40 людей загинули, близько 100 постраждали в результаті вибуху, що стався в суботу на весіллі в столиці Афганістану. Про це в неділю повідомило агентство TOLOnews з посиланням на джерела, передає УНН.
Раніше агентство France Presse інформувало про 20 поранених, які перебувають в медичних установах міста.
Як зазначає TOLOnews, в момент вибуху в будівлі, де проходило весілля, знаходилися десятки людей. За свідченнями очевидців, на які посилається французький джерело, на місці трагедії лежали десятки тіл.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що терорист-смертник підірвав себе на весіллі в Кабулі, але подробиць не було.