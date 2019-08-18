При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство TOLOnews со ссылкой на источники, передает УНН.
Ранее агентство France Presse информировало о 20 раненых, находящихся в медицинских учреждениях города.
Как отмечает TOLOnews, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей. По свидетельствам очевидцев, на которые ссылается французский источник, на месте трагедии лежали десятки тел.
Напомним, ранее сообщалось, что террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле, но подробностей не было.