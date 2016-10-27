Премію Сахарова можуть присудити номінанту без більшості голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Європейський парламент вперше може присудити премію імені Сахарова номінанту, який не отримав більшості голосів. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
"Джемілєв ризикує втратити премію Сахарова-2016 завтра, навіть попри те, що він отримав найбільшу кількість голосів у комітетах у закордонних справах та з розвитку. Група політичних партій готова порушити неписане правило і присудити приз тому, хто отримав менше голосів", – повідомив Р.Йозвяк.
Нагадаємо, 27 жовтня буде оголошений лауреат премії імені Сахарова. Йому буде вручено нагороду під час останньої в цьому році грудневої сесії Європейського парламенту. Лауреат отримає чек на суму 50 тисяч євро.
Як передавав УНН, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв потрапив до трійки претендентів на отримання премії Сахарова.