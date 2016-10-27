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15 марта, 19:03 • 116423 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170422 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140341 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132611 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114109 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106242 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102002 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Премию Сахарова могут присудить номинанту без большинства голосов

Премию Сахарова могут присудить номинанту без большинства голосов

Киев • УНН

 • 8062 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Европейский парламент впервые может присудить премию имени Сахарова номинанту, который не получил большинства голосов. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Джемилев рискует потерять премию Сахарова-2016 завтра, даже несмотря на то, что он получил наибольшее количество голосов в комитетах по иностранным делам и по развитию. Группа политических партий готова нарушить неписаное правило и присудить приз тому, кто получил меньше голосов", - сообщил Р .Йозвяк.

Напомним, 27 октября будет объявлен лауреат премии имени Сахарова. Ему будет вручена награда во время последней в этом году декабрьской сессии Европейского парламента. Лауреат получит чек на сумму 50 тыс. евро.

Как сообщал УНН, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев попал в тройку претендентов на получение премии Сахарова .

Украинские Национальные Новости

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