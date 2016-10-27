Премию Сахарова могут присудить номинанту без большинства голосов

"Джемилев рискует потерять премию Сахарова-2016 завтра, даже несмотря на то, что он получил наибольшее количество голосов в комитетах по иностранным делам и по развитию. Группа политических партий готова нарушить неписаное правило и присудить приз тому, кто получил меньше голосов", - сообщил Р .Йозвяк.

Напомним, 27 октября будет объявлен лауреат премии имени Сахарова. Ему будет вручена награда во время последней в этом году декабрьской сессии Европейского парламента. Лауреат получит чек на сумму 50 тыс. евро.

Как сообщал УНН, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев попал в тройку претендентов на получение премии Сахарова .