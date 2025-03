Прем'єрка Італії Мелоні неформально зустрілась із Трампом в його гольф-клубі

У суботу, 4 січня, в штаті Флорида прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала новообраного президента США Дональда Трампа під час неформальної зустрічі в його гольф-клубі. Про це повідомляє The New York Time The New York Times, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч посилює надії прихильників Мелоні на те, що консервативна прем'єр-міністрка Італії стане союзником Трампа в Європі.

Значна частина цієї ролі включала б посередництво в напруженості між іншими європейськими лідерами та паном Трампом, який погрожував почати торгову війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяких країн НАТО та України у її війні з росією - йдеться у повідомленні.

Порядок денний зустрічі в суботу достеменно невідомий, але спостерігачі очікували, що обидва лідери обговорять наступні питання.

Ще одна можлива тема, на думку спостерігачів, це затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сала. Це сталося через кілька днів після того, як Італія заарештувала на запит Сполучених Штатів іранця, підозрюваного в постачанні компонентів для безпілотників Іранській революційній гвардії. Іран регулярно затримує іноземців та осіб з подвійним громадянством, щоб обміняти їх на гроші та людей.

Прем'єрка Італії назвала Маска "геніальною людиною", попри останні скандали довкола нього