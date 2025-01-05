Прем'єрка Італії Мелоні неформально зустрілась із Трампом в його гольф-клубі

У суботу, 4 січня, в штаті Флорида прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала новообраного президента США Дональда Трампа під час неформальної зустрічі в його гольф-клубі. Про це повідомляє The New York Time The New York Times, пише УНН.

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Зазначається, що зустріч посилює надії прихильників Мелоні на те, що консервативна прем'єр-міністрка Італії стане союзником Трампа в Європі.

Значна частина цієї ролі включала б посередництво в напруженості між іншими європейськими лідерами та паном Трампом, який погрожував почати торгову війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяких країн НАТО та України у її війні з росією