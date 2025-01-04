Прем'єрка Італії назвала Маска "геніальною людиною", попри останні скандали довкола нього

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Київ • УНН

 • 25162 перегляди

Джорджа Мелоні назвала Ілона Маска "геніальною людиною" та "великою особистістю нашого часу". Прем'єрка Італії розкритикувала тих, хто змінив своє ставлення до мільярдера через його позицію.

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні розповіла про стосунки з американським мільярдером Ілоном Маском, назвавши його "геніальною людиною", попри його суперечливі заяви, які він висловлював останнім часом.  Про це вона повідомила в інтервʼю Corriere della Sera, пише УНН.

Ми, безумовно, двоє людей, у яких чудові стосунки. Ілон Маск – геніальна людина, і з ним завжди дуже цікаво мати справу,

- сказала вона.

Як зазначила Мелоні, Ілон Маск є "великою особистістю нашого часу", а також "надзвичайним новатором, який завжди дивиться в майбутнє".

Водночас прем'єрка Італії визнала, що є речі, у яких їхні з Маском погляди розходяться.

Я вважаю природним вести з ним діалог. Звичайно, є речі, в яких наші погляди більш схожі, є речі, в яких ми більш далекі, але це не заважає спілкуванню. І мене досить сильно смішать ті, хто ще вчора звеличував Маска як генія, а сьогодні малює його монстром, тільки тому, що він обрав "неправильну" сторону барикад,

- додала очільниця італійського уряду.

Нагадаємо

Статті про Ілона Маска у 2024 році набрали 1,03 млрд переглядів, що на 120% більше ніж у 2023. Його показники втричі перевищують сумарний трафік дев'яти інших топових CEO.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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dzhordzha-meloniДжорджа Мелоні
ilon-maskІлон Маск
italiiaІталія

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