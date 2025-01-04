Премьер Италии назвала Маска "гениальным человеком", несмотря на последние скандалы вокруг него

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони рассказала об отношениях с американским миллиардером Илоном Маском, назвав его «гениальным человеком», несмотря на его противоречивые заявления, которые он высказывал в последнее время. Об этом она сообщила в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

Мы, безусловно, два человека, у которых отличные отношения. Илон Маск - гениальный человек, и с ним всегда очень интересно иметь дело,

Как отметила Мелони, Илон Маск является «великой личностью нашего времени», а также «чрезвычайным новатором, который всегда смотрит в будущее».

В то же время премьер Италии признала, что есть вещи, в которых их с Маском взгляды расходятся.

Я считаю естественным вести с ним диалог. Конечно, есть вещи, в которых наши взгляды более схожи, есть вещи, в которых мы более далеки, но это не мешает общению. И меня довольно сильно смешат те, кто еще вчера превозносил Маска как гения, а сегодня рисует его монстром, только потому, что он выбрал «неправильную» сторону баррикад,