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Ілон Маск став найпопулярнішим генеральним директором у ЗМІ у 2024 році

Ілон Маск став найпопулярнішим генеральним директором у ЗМІ у 2024 році

Київ • УНН

 • 21593 перегляди

Статті про Ілона Маска набрали 1,03 млрд переглядів, що на 120% більше ніж у 2023. Його показники втричі перевищують сумарний трафік дев'яти інших топових CEO.

У 2024 році газети писали найбільше про Ілона Маска, мільярдер затьмарив інших генеральних директорів, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Матеріали про Ілона Маска виявилися найбільш клікабельними, тому ЗМІ пишуть про нього більше.

Однак цього року ефект став експоненціальним.

За даними Taboola, Маск випереджав своїх найближчих колег — Джеффа Безоса та Марка Цукерберга — протягом багатьох років, але розрив різко збільшився у 2024 році.

З 1 січня по 12 листопада цього року статті про Маска переглянули 1,03 мільярда користувачів, що на 120% більше, ніж у 2023 році, і на 528% більше, ніж у 2022 році.

Про інших генеральних директорів також пишуть більше, але їхні темпи річного зростання навіть близько не наближаються до результатів Маска.

Згідно з даними Taboola, цього року трафік матеріалів про Маска майже втричі перевищує загальний трафік про наступних дев’ятьох найбільш читаних генеральних директорів разом узятих.

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Нагадаємо

Статки Ілона Маска стрімко зростають і наближаються до позначки $500 млрд. У 2024 році він заробив $245 млрд завдяки зростанню вартості акцій своїх компаній.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаТехнологіїМультимедіа
mark-tsukerberhМарк Цукерберг
dzheff-bezosДжефф Безос
ilon-maskІлон Маск

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