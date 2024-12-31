Илон Маск стал самым популярным генеральным директором в СМИ в 2024 году
Киев • УНН
Статьи об Илоне Маске набрали 1,03 млрд просмотров, что на 120% больше чем в 2023. Его показатели втрое превышают суммарный трафик девяти других топовых CEO.
В 2024 году газеты писали больше всего об Илоне Маске, миллиардер затмил других генеральных директоров, пишет УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Материалы об Илоне Маске оказались наиболее кликабельными, поэтому СМИ пишут о нем больше.
Однако в этом году эффект стал экспоненциальным.
По данным Taboola, Маск опережал своих ближайших коллег - Джеффа Безоса и Марка Цукерберга - в течение многих лет, но разрыв резко увеличился в 2024 году.
С 1 января по 12 ноября этого года статьи о Маске просмотрели 1,03 миллиарда пользователей, что на 120% больше, чем в 2023 году, и на 528% больше, чем в 2022 году.
О других генеральных директорах также пишут больше, но их темпы годового роста даже близко не приближаются к результатам Маска.
Согласно данным Taboola, в этом году трафик материалов о Маске почти втрое превышает общий трафик о следующих девяти самых читаемых генеральных директоров вместе взятых.
Напомним
Состояние Илона Маска стремительно растет и приближается к отметке $500 млрд. В 2024 году он заработал $245 млрд благодаря росту стоимости акций своих компаний.