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Премьер Италии Мелони неформально встретилась с Трампом в его гольф-клубе

Премьер Италии Мелони неформально встретилась с Трампом в его гольф-клубе

Киев  •  УНН

 • 1377 просмотра

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони неформально встретилась с Дональдом Трампом в его гольф-клубе. Повестка дня встречи неизвестна, но ожидается обсуждение вопросов НАТО и ситуации с задержанной в Иране итальянской журналисткой.

В субботу, 4 января, в штате Флорида премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США Дональда Трампа во время неформальной встречи в его гольф-клубе. Об этом сообщает The New York Time The New York Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что встреча усиливает надежды сторонников Мелони на то, что консервативный премьер-министр Италии станет союзником Трампа в Европе.

Значительная часть этой роли включала бы посредничество в напряженности между другими европейскими лидерами и господином Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также уменьшить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в ее войне с Россией

- говорится в сообщении.

Повестка дня встречи в субботу доподлинно неизвестна, но наблюдатели ожидали, что оба лидера обсудят следующие вопросы.

Еще одна возможная тема, по мнению наблюдателей, это задержание в Иране известной итальянской журналистки Сесилии Сала. Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу Соединенных Штатов иранца, подозреваемого в поставках компонентов для беспилотников Иранской революционной гвардии. Иран регулярно задерживает иностранцев и лиц с двойным гражданством, чтобы обменять их на деньги и людей.

Премьер Италии назвала Маска "гениальным человеком", несмотря на последние скандалы вокруг него3 янв. 2025, 23:18 • 22235 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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