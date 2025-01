Премьер Италии Мелони неформально встретилась с Трампом в его гольф-клубе

В субботу, 4 января, в штате Флорида премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США Дональда Трампа во время неформальной встречи в его гольф-клубе. Об этом сообщает The New York Time The New York Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что встреча усиливает надежды сторонников Мелони на то, что консервативный премьер-министр Италии станет союзником Трампа в Европе.

Значительная часть этой роли включала бы посредничество в напряженности между другими европейскими лидерами и господином Трампом, который угрожал начать торговую войну с континентом, а также уменьшить американскую поддержку некоторых стран НАТО и Украины в ее войне с Россией - говорится в сообщении.

Повестка дня встречи в субботу доподлинно неизвестна, но наблюдатели ожидали, что оба лидера обсудят следующие вопросы.

Еще одна возможная тема, по мнению наблюдателей, это задержание в Иране известной итальянской журналистки Сесилии Сала. Это произошло через несколько дней после того, как Италия арестовала по запросу Соединенных Штатов иранца, подозреваемого в поставках компонентов для беспилотников Иранской революционной гвардии. Иран регулярно задерживает иностранцев и лиц с двойным гражданством, чтобы обменять их на деньги и людей.

