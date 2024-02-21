Прем'єр Японії закличе G7 до єдності на тлі "втоми від допомоги" Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Японії закликатиме до подальшої єдності G7 та підтримки України на тлі занепокоєння щодо "втоми від допомоги" на Заході під час онлайн-саміту 24 лютого.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на онлайн-саміті з лідерами Групи семи (G7) 24 лютого, як очікується, закликає їх до єдності на тлі "втоми від допомоги" Україні, що відзначається на Заході. Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.
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За його даними, очікується, що прем'єр також повторить позицію Японії щодо необхідності збереження антиросійських санкцій та продовження підтримки Києва.
У прес-службі уряду Італії, яка цього року є головою "сімки", заявили про плани проведення онлайн-саміту цього неформального об'єднання 24 лютого. Передбачено участь українського президента Володимира Зеленського. За підсумками зустрічі планується оприлюднити спільну заяву.
Очний саміт G7 у рамках італійського головування пройде у червні в Апулії (область на півдні Італії).
Парламент Японії об'єднаний у питанні підтримки України і підтримує українців, які ведуть боротьбу проти російської агресії - Шмигаль20.02.24, 16:56 • 21917 переглядiв