Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
  •  118318 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
  •  134332 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
  •  132356 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  170855 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  280007 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  208213 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  321798 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  370708 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  288120 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  291568 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 03:47  •  17366 просмотра

Read in English

Премьер-министр Японии будет призывать к дальнейшему единству G7 и поддержке Украины на фоне беспокойства относительно "усталости от помощи" на Западе во время онлайн-саммита 24 февраля.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите с лидерами Группы семи (G7) 24 февраля, как ожидается, призывает их к единству на фоне "усталости от помощи" Украине, что отмечается на Западе. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Детали

По его данным, ожидается, что премьер также повторит позицию Японии о необходимости сохранения антироссийских санкций и продолжения поддержки Киева.

В пресс-службе правительства Италии, которая в этом году является главой "семерки", заявили о планах проведения онлайн-саммита этого неформального объединения 24 февраля. Предусмотрено участие украинского президента Владимира Зеленского. По итогам встречи планируется обнародовать совместное заявление.

Очный саммит G7 в рамках итальянского председательства пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии).

Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль20 февраля 2024, 14:56 • 18661 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
g7G7
fumio-kisidaФумио Кисида
yaponiyaЯпония
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
Прем'єр Японії закличе G7 до єдності на тлі "втоми від допомоги" Україні
Japan's PM to call on G7 for unity amid 'aid fatigue' in Ukraine
Новости по теме

Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Премьер-министр Японии будет призывать к дальнейшему единству G7 и поддержке Украины на фоне беспокойства относительно "усталости от помощи" на Западе во время онлайн-саммита 24 февраля.

Политика •   •  17366 просмотра
Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Индия ищет 26 миллиардов долларов частных инвестиций для строительства 11 000 МВт новых мощностей атомной энергетики к 2040 году, чтобы помочь достичь своих целей в области чистой энергии.

Экономика •   •  17509 просмотра
Индия стремится к 26 миллиардам долларов частных инвестиций в атомную энергетику

Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

Премьер-министр Молдовы заявил, что хотя Россия не может открыто напасть на Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, Москва ведет гибридную войну против Кишинева с помощью дезинформации, кибератак и финансирования преступных группировок.

Война •   •  24009 просмотра
Премьер-министр Молдовы: Россия не может открыто напасть из-за сопротивления Украины, зато ведет гибридную войну

ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Алгоритм искусственного интеллекта, разработанный американскими учеными, может предсказать симпатию между двумя людьми на первом свидании, анализируя их пульс, дыхание и потоотделение во время разговора.

Общество •   •  17731 просмотра
ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Украина стремится расширить свою коалицию военных беспилотников с союзниками до более чем 20 стран, чтобы поставлять больше беспилотников, сотрудничать в области технологий и укреплять свои вооруженные силы против меняющейся тактики противника.

Война •   •  19440 просмотра
Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у побережья Йемена.

Новости Мира •   •  14354 просмотра
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper у берегов Йемена

Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета

Первая группа из четырех украинских пилотов завершит обучение на истребителе F-16 до лета, сообщает Национальная гвардия Аризоны.

Война •   •  19812 просмотра
Первая группа украинских пилотов завершит обучение F-16 США до лета

В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

Граждане России были задержаны в Латвии, Эстонии и Литве по подозрению в причастности к разведывательным операциям и антигосударственной деятельности в пользу российских властей.

Политика •   •  20124 просмотра
В Латвии и Эстонии задержали россиян по подозрению в работе на спецслужбы

9-летнего подростка арестовали за убийство в США

9-летний ребенок был арестован за убийство после того, как член семьи был смертельно ранен в голову в Туэле, штат Юта.

Новости Мира •   •  15351 просмотра
9-летнего подростка арестовали за убийство в США

ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян

Как сообщается, Вооруженные силы Украины уничтожили около 60 российских солдат ударами из ПЗРК "Гималаи" на вражеском полигоне вблизи Волновахи, Донецкая область.

Война •   •  19838 просмотра
ВСУ ударили HIMARS по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян