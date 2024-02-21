Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите с лидерами Группы семи (G7) 24 февраля, как ожидается, призывает их к единству на фоне "усталости от помощи" Украине, что отмечается на Западе. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Детали

По его данным, ожидается, что премьер также повторит позицию Японии о необходимости сохранения антироссийских санкций и продолжения поддержки Киева.

В пресс-службе правительства Италии, которая в этом году является главой "семерки", заявили о планах проведения онлайн-саммита этого неформального объединения 24 февраля. Предусмотрено участие украинского президента Владимира Зеленского. По итогам встречи планируется обнародовать совместное заявление.

Очный саммит G7 в рамках итальянского председательства пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии).

Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль