Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Японии будет призывать к дальнейшему единству G7 и поддержке Украины на фоне беспокойства относительно "усталости от помощи" на Западе во время онлайн-саммита 24 февраля.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите с лидерами Группы семи (G7) 24 февраля, как ожидается, призывает их к единству на фоне "усталости от помощи" Украине, что отмечается на Западе. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.
Детали
По его данным, ожидается, что премьер также повторит позицию Японии о необходимости сохранения антироссийских санкций и продолжения поддержки Киева.
В пресс-службе правительства Италии, которая в этом году является главой "семерки", заявили о планах проведения онлайн-саммита этого неформального объединения 24 февраля. Предусмотрено участие украинского президента Владимира Зеленского. По итогам встречи планируется обнародовать совместное заявление.
Очный саммит G7 в рамках итальянского председательства пройдет в июне в Апулии (область на юге Италии).
Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль20 февраля 2024, 14:56 • 18661 просмотр
Премьер Японии призовет G7 к единству на фоне "усталости от помощи" Украине
Премьер-министр Японии будет призывать к дальнейшему единству G7 и поддержке Украины на фоне беспокойства относительно "усталости от помощи" на Западе во время онлайн-саммита 24 февраля.
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