Представники 75 країн і міжнародних організацій обговорили продовольчу безпеку в рамках Формули миру

Представники 75 країн-партнерів і міжнародних організацій із різних регіонів світу взяли участь у конференції на виконання домовленостей, досягнутих на Глобальному саміті миру. Вона була присвячена реалізації пункту Формули миру "Продовольча безпека". Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Президента.

Конференція відбулася в онлайн-форматі.

Українську сторону на ній представляли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Микола Точицький, радник очільника Офісу Глави держави Олександр Бевз.

Єрмак вказав, що російська агресія проти України поглиблює продовольчу кризу у світі, де й без того недоїдає кожен 11-й житель. Однак навіть в умовах війни Україна залишається одним із провідних гарантів продовольчої безпеки на планеті.

Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва, зберігання та постачання харчових продуктів. Тому Україна розраховує, що ця зустріч дасть старт низці дуже конкретних кроків, які забезпечать безперешкодне постачання українських сільгосппродуктів зацікавленим країнам – сказав він.

Насамперед ідеться про гарантування свободи й безпеки торговельного мореплавства в акваторіях Чорноморського та Азовського басейнів, зокрема про розмінування та протимінний захист торговельних маршрутів, відновлення та прикриття системами ППО української портової інфраструктури.

Також потрібні подальша підтримка програми "Зерно з України" (Grain from Ukraine) і зменшення вразливості логістики системи продовольчого експорту українських товарів. Необхідне відновлення та нарощування виробничих можливостей українського агросектору, зокрема завдяки розмінуванню земель сільськогосподарського призначення.

Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про ситуацію з виробництвом і постачанням української сільськогосподарської продукції, зокрема про значне відновлення експорту товарів з нашої держави для країн, які цього потребують.

У 2023–2024 роках Україна експортувала 69,86 млн т зерна, олійних культур та олії. Зокрема, експорт пшениці до Африки збільшився на 41%, а соняшникової олії – на 153%. Це вдалося передусім завдяки відновленню логістики через порти Одещини.

Також за підтримки партнерів з усього світу Україна змогла збільшити темпи розмінування земель. Наша держава очікує на подальші кроки для підтримки цих зусиль.

Заступник радника Президента США з питань національної безпеки Джон Файнер, який особисто взяв участь у роботі конференції з Києва, зазначив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну на шляху до відновлення справедливого й тривалого миру та закінчення цієї війни.

Він акцентував, що агресія росії проти України вплинула не лише на життя українців, а й на людей у всьому світі, зокрема через виклики для продовольчої безпеки.

"Завдяки хоробрості та стійкості українців, а також підтримці багатьох держав-партнерів Україна змогла захистити свій експорт, відтіснити російський Чорноморський флот", – наголосив він.

Результатом конференції стало Спільне комюніке.

Доповнення

Тематична конференція стала вже другою серед запланованих у продовження інавгураційного Саміту миру. Перша, присвячена енергетичній безпеці, відбулася 22 серпня. Також триває підготовка до третьої, темою якої буде звільнення всіх полонених і депортованих українців. Метою цих заходів є розробка загального мирного плану, який ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Доповнення

Україна сподівається на активну участь Туреччини у забезпеченні продовольчої безпеки та безпеки навігації в Чорному морі. Сторони також на початку серпня обговорили ратифікацію Угоди про вільну торгівлю та посилення економічної співпраці.