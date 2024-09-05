Представители 75 стран и международных организаций обсудили продовольственную безопасность в рамках Формулы мира

Представители 75 стран-партнеров и международных организаций из разных регионов мира приняли участие в конференции во исполнение договоренностей, достигнутых на Глобальном саммите мира. Она была посвящена реализации пункта Формулы мира «Продовольственная безопасность». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Конференция состоялась в онлайн-формате.

Украинскую сторону на ней представляли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, заместители руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и Николай Точицкий, советник главы Офиса Главы государства Александр Бевз.

Ермак указал, что российская агрессия против Украины углубляет продовольственный кризис в мире, где и без того недоедает каждый 11-й житель. Однако даже в условиях войны Украина остается одним из ведущих гарантов продовольственной безопасности на планете.

Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства, хранения и поставки пищевых продуктов. Поэтому Украина рассчитывает, что эта встреча даст старт ряду очень конкретных шагов, которые обеспечат беспрепятственные поставки украинских сельхозпродуктов заинтересованным странам - сказал он.

Прежде всего речь идет об обеспечении свободы и безопасности торгового мореплавания в акваториях Черноморского и Азовского бассейнов, в частности о разминировании и противоминной защите торговых маршрутов, восстановлении и прикрытии системами ПВО украинской портовой инфраструктуры.

Также нужны дальнейшая поддержка программы «Зерно из Украины» (Grain from Ukraine) и уменьшение уязвимости логистики системы продовольственного экспорта украинских товаров. Необходимо восстановление и наращивание производственных возможностей украинского агросектора, в частности благодаря разминированию земель сельскохозяйственного назначения.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко рассказала о ситуации с производством и поставками украинской сельскохозяйственной продукции, в частности о значительном восстановлении экспорта товаров из нашего государства для стран, которые в этом нуждаются.

В 2023-2024 годах Украина экспортировала 69,86 млн т зерна, масличных культур и масла. В частности, экспорт пшеницы в Африку увеличился на 41%, а подсолнечного масла - на 153%. Это удалось прежде всего благодаря восстановлению логистики через порты Одесской области.

Также при поддержке партнеров со всего мира Украина смогла увеличить темпы разминирования земель. Наше государство ожидает дальнейших шагов для поддержки этих усилий.

Заместитель советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер, который лично принял участие в работе конференции из Киева, отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину на пути к восстановлению справедливого и прочного мира и окончания этой войны.

Он акцентировал, что агрессия России против Украины повлияла не только на жизнь украинцев, но и на людей во всем мире, в частности из-за вызовов для продовольственной безопасности.

«Благодаря храбрости и стойкости украинцев, а также поддержке многих государств-партнеров Украина смогла защитить свой экспорт, оттеснить российский Черноморский флот», - подчеркнул он.

Результатом конференции стало Совместное коммюнике.

Дополнение

Тематическая конференция стала уже второй среди запланированных в продолжение инаугурационного Саммита мира. Первая, посвященная энергетической безопасности, состоялась 22 августа. Также продолжается подготовка к третьей, темой которой будет освобождение всех пленных и депортированных украинцев. Целью этих мероприятий является разработка общего мирного плана, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Дополнение

Украина надеется на активное участие Турции в обеспечении продовольственной безопасности и безопасности навигации в Черном море. Стороны также в начале августа обсудили ратификацию Соглашения о свободной торговле и усиление экономического сотрудничества.