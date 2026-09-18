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Представник путіна та партія "АдН" готують переговори про відновлення постачання російського газу до Німеччини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

AfD та радник путіна кирило дмитрієв готують зустріч щодо відновлення поставок газу до Німеччини. Її проведення залежить від миру в Україні.

Представник путіна та партія "АдН" готують переговори про відновлення постачання російського газу до Німеччини - ЗМІ

Високопоставлений економічний представник російського диктатора володимира путіна та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення постачання газу до найбільшої економіки Європи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох обізнаних із планами осіб, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що обговорення можливості проведення зустрічі вже в березні свідчить про тісні зв’язки між москвою та AfD — партією, яка, попри те, що коаліція політичних опонентів не допускає її до влади, користується найбільшою підтримкою серед німецьких виборців.

За словами одного зі співрозмовників, у зустрічі мають взяти участь кирило дмитрієв — близький радник путіна та голова російського суверенного фонду добробуту, — а також співголови AfD Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла.

Представник AfD та речник дмитрієва відмовилися від коментарів.

Додамо

До запровадження санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення москви в Україну у 2022 році росія забезпечувала понад третину імпорту сирої нафти та понад половину імпорту природного газу до Німеччини.

Зустріч відбудеться лише за умови попереднього узгодження мирної угоди між росією та Україною; організатори сподіваються, що вона об’єднає представників AfD, росії та США, зазначило джерело. Серед можливих місць проведення саміту розглядалися Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати або Індія.

У червневому інтерв’ю агентству Reuters Вайдель виступала за припинення бойкоту російської нафти й газу задля підтримки економіки Німеччини, що демонструє ознаки спаду.

Цього місяця дмитрієв був присутній на зустрічі в москві з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Організатори сподіваються, що Віткофф і Кушнер також візьмуть участь у зустрічі щодо газу, на якій розглядатиметься питання відновлення роботи російських газопроводів "Північний потік", повідомило джерело.

Високопоставлений американський чиновник повідомив Reuters, що Віткоффа та Кушнера не інформували про цей запланований саміт і не запрошували на нього.

Антоніна Туманова

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Війна в Україні
Володимир Путін
Альтернатива для Німеччини
Північний потік
Ізраїль
Reuters
Індія
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна