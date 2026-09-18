Высокопоставленный экономический представитель российского диктатора владимира путина и руководство немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок газа в крупнейшую экономику Европы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных о планах лиц, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что обсуждение возможности проведения встречи уже в марте свидетельствует о тесных связях между москвой и AfD — партией, которая, несмотря на то, что коалиция политических оппонентов не допускает ее к власти, пользуется наибольшей поддержкой среди немецких избирателей.

По словам одного из собеседников, во встрече должны принять участие кирилл дмитриев — близкий советник путина и глава российского суверенного фонда благосостояния, — а также сопредседатели AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Представитель AfD и пресс-секретарь дмитриева отказались от комментариев.

Добавим

До введения санкций в ответ на полномасштабное вторжение москвы в Украину в 2022 году россия обеспечивала более трети импорта сырой нефти и более половины импорта природного газа в Германию.

Встреча состоится только при условии предварительного согласования мирного соглашения между россией и Украиной; организаторы надеются, что она объединит представителей AfD, россии и США, отметил источник. Среди возможных мест проведения саммита рассматривались Израиль, Объединенные Арабские Эмираты или Индия.

В июньском интервью агентству Reuters Вайдель выступала за прекращение бойкота российской нефти и газа ради поддержки экономики Германии, которая демонстрирует признаки спада.

В этом месяце дмитриев присутствовал на встрече в москве с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Организаторы надеются, что Уиткофф и Кушнер также примут участие во встрече по газу, на которой будет рассматриваться вопрос возобновления работы российских газопроводов «Северный поток», сообщил источник.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что Уиткоффа и Кушнера не информировали об этом запланированном саммите и не приглашали на него.