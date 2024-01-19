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Представник ООН з прав людини каже, що ізраїльські солдати били та принижували палестинських в'язнів

Представник ООН з прав людини каже, що ізраїльські солдати били та принижували палестинських в'язнів

Київ • УНН

 • 37599 перегляди

За словами представника ООН з прав людини Аджита Сунгаї, ізраїльських солдатів звинувачують у побитті та приниженні палестинських в'язнів, захоплених у секторі Газа. Вказується, що деяких з них утримують до 55 днів у невідомих місцях. Сунгай закликав покласти край такому жорстокому поводженню.

Палестинських бранців, захоплених у секторі Газа армією Ізраїля, утримували тижнями та били, стверджує представник ООН з прав людини Аджит Сунгай. Чиновник закликав припинити жорстоке поводження з ув'язненими.

Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За словами Аджита Сунгаї, були випадки, коли ізраїльтяни утримували чоловіків у невідомих місцях від 30 до 55 днів. Полоненим зав'язували очі і били. Є повідомлення про ув'язнених, які були звільнені з місць ув'язнення одягненими лише в підгузники в суворих зимових погодних умовах.

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Він розповів, що щойно зустрівся зі звільненими ув'язненими в обложеному анклаві. Представник ООН з прав людини закликав ізраїльську сторону припинити таку практику щодо захоплених палестинців.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Ізраїль та палестинський рух ХАМАС за посередництва Катару та Франції досягли угоди про постачання медикаментів та гуманітарної допомоги до сектору Гази. В рамках угоди, в Газу були доставлені медикаменти для ізраїльських заручників і палестинців. Обмін включає медикаменти для ізраїльських заручників в обмін на медикаменти і допомогу для палестинського цивільного населення.

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