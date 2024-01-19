Представитель ООН по правам человека говорит, что израильские солдаты избивали и унижали палестинских заключенных

Палестинских пленников, захваченных в секторе Газа армией Израиля, удерживали неделями и избивали, утверждает представитель ООН по правам человека Аджит Сунгай. Чиновник призвал прекратить жестокое обращение с заключенными.

Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Аджита Сунгаи, были случаи, когда израильтяне удерживали мужчин в неизвестных местах от 30 до 55 дней. Пленным завязывали глаза и избивали. Есть сообщения о заключенных, которые были освобождены из мест заключения одетыми только в подгузники в суровых зимних погодных условиях.

Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе

Он рассказал, что только что встретился с освобожденными заключенными в осажденном анклаве. Представитель ООН по правам человека призвал израильскую сторону прекратить такую практику в отношении захваченных палестинцев.

Напомним,

УНН сообщал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа. В рамках соглашения, в Газу были доставлены медикаменты для израильских заложников и палестинцев. Обмен включает медикаменты для израильских заложников в обмен на медикаменты и помощь для палестинского гражданского населения.

Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система