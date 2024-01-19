Медикаменти для ізраїльських заручників і палестинців прибувають до Гази в рамках угоди, укладеної з Катаром
Київ • УНН
В рамках угоди, укладеної за посередництва Катару, в Газу були доставлені медикаменти для ізраїльських заручників і палестинців. Обмін включає медикаменти для ізраїльських заручників в обмін на медикаменти і допомогу для палестинського цивільного населення.
Медикаменти для ізраїльських заручників і палестинців прибули до Гази. Про це повідомляє МЗС Катару, передає УНН з посиланням на CNN.
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Катар виступив посередником в угоді між Ізраїлем і ХАМАС про постачання життєво необхідних медикаментів до Сектора Газа. Угода була укладена у вівторок і передбачає доставку медикаментів ізраїльським заручникам, яких утримує ХАМАС у Газі, в обмін на медикаменти і гуманітарну допомогу палестинському цивільному населенню.
За останні кілька годин медикаменти і допомога надійшли в сектор Газа на виконання угоди, оголошеної на користь цивільних осіб в секторі, включаючи заручників
Ліки покинули Доху в середу і попрямували до Єгипту, а потім були доставлені в Газу, повідомило міністерство.
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Усама Хамдан, представник Хамасу в Лівані, заявив, що угода залежить від того, чи буде достатньо медикаментів для палестинців у Газі на додаток до ізраїльських заручників. ХАМАС обумовив, що на кожну коробку ліків, передану заручникам, палестинці в Газі повинні отримати 1 000 коробок.
Угода була досягнута після закликів родичів понад 100 заручників, які, як вважають, залишаються живими в Газі, про те, щоб медикаменти потрапили до їхніх близьких.
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