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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  149169 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  149241 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  139386 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  134808 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153497 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Медикаменты для израильских заложников и палестинцев прибывают в Газу в рамках соглашения, заключенного с Катаром

В рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара, в Газу были доставлены медикаменты для израильских заложников и палестинцев. Обмен включает медикаменты для израильских заложников в обмен на медикаменты и помощь для палестинского гражданского населения.

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Люди могли впервые достичь Китая на тысячи лет раньше, чем считалось - исследование

Переоценка археологических памятников на севере Китая свидетельствует, что Homo sapiens мог присутствовать там около 45 000 лет назад, гораздо раньше, чем считалось ранее.

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Люди могли впервые достичь Китая на тысячи лет раньше, чем считалось - исследование

Дело Гринкевичей: в Офисе генпрокурора заявили, что трех фигурантов отправили под стражу

Трех подозреваемых по делу Гринкевичей, связанному с поставкой некачественной военной одежды для Вооруженных сил Украины, отправили под стражу. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.

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Дело Гринкевичей: в Офисе генпрокурора заявили, что трех фигурантов отправили под стражу

В Сальвадоре вышла из тюрьмы женщина, которая была осуждена за аборт

Лилиан, женщина из Сальвадора, была освобождена из тюрьмы после семи лет заключения за потерю ребенка в 2015 году, что было расценено как аборт, строго запрещенный в Сальвадоре.

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В Сальвадоре вышла из тюрьмы женщина, которая была осуждена за аборт

В Киеве госпитализировали 8 воспитанников спортивного лицея-интерната. У 7 подтвердили COVID-19

Воспитанников Киевского спортивного лицея-интерната госпитализировали из-за COVID-19. Состояние здоровья пациентов в возрасте от 13 до 16 лет оценивается как средней тяжести.

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В Киеве госпитализировали 8 воспитанников спортивного лицея-интерната. У 7 подтвердили COVID-19

Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ

Кыргызстан обвиняют в подавлении свободной журналистики, проводя обыски и задержания сотрудников СМИ по обвинениям в "пропаганде войны". 50 российских журналистов написали открытое письмо с призывом освободить их.

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Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ

Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности

Компания Saab получила заказ от Шведского агентства оборонных закупок на производство систем противовоздушной обороны MSHORAD.

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Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности

Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу

Фигуранта дела Гринкевичей взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн (165 126 прожиточных минимумов).

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Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу

К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан "проявлять максимальную сдержанность" после военных конфликтов между двумя странами. В ООН подчеркнули, что любые вопросы безопасности должны решаться мирным путем через диалог и сотрудничество.

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К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН

"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины

Президент Джо Байден предупредил конгрессменов-республиканцев о потенциальных угрозах для США и их союзников, если не будет одобрен дополнительный пакет помощи Украине в размере 61 миллиард долларов.

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"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины