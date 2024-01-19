Медикаменты для израильских заложников и палестинцев прибывают в Газу в рамках соглашения, заключенного с Катаром
В рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара, в Газу были доставлены медикаменты для израильских заложников и палестинцев. Обмен включает медикаменты для израильских заложников в обмен на медикаменты и помощь для палестинского гражданского населения.
Люди могли впервые достичь Китая на тысячи лет раньше, чем считалось - исследование
Переоценка археологических памятников на севере Китая свидетельствует, что Homo sapiens мог присутствовать там около 45 000 лет назад, гораздо раньше, чем считалось ранее.
Дело Гринкевичей: в Офисе генпрокурора заявили, что трех фигурантов отправили под стражу
Трех подозреваемых по делу Гринкевичей, связанному с поставкой некачественной военной одежды для Вооруженных сил Украины, отправили под стражу. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.
В Сальвадоре вышла из тюрьмы женщина, которая была осуждена за аборт
Лилиан, женщина из Сальвадора, была освобождена из тюрьмы после семи лет заключения за потерю ребенка в 2015 году, что было расценено как аборт, строго запрещенный в Сальвадоре.
В Киеве госпитализировали 8 воспитанников спортивного лицея-интерната. У 7 подтвердили COVID-19
Воспитанников Киевского спортивного лицея-интерната госпитализировали из-за COVID-19. Состояние здоровья пациентов в возрасте от 13 до 16 лет оценивается как средней тяжести.
Власти Кыргызстана объявили войну гражданскому обществу - росСМИ
Кыргызстан обвиняют в подавлении свободной журналистики, проводя обыски и задержания сотрудников СМИ по обвинениям в "пропаганде войны". 50 российских журналистов написали открытое письмо с призывом освободить их.
Швеция покупает новейшие мобильные системы ПВО малой дальности
Компания Saab получила заказ от Шведского агентства оборонных закупок на производство систем противовоздушной обороны MSHORAD.
Дело Гринкевичей: второго фигуранта тоже отправили под стражу
Фигуранта дела Гринкевичей взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере более 500 млн грн (165 126 прожиточных минимумов).
К "максимальной сдержанности" призывает Иран и Пакистан Глава ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан "проявлять максимальную сдержанность" после военных конфликтов между двумя странами. В ООН подчеркнули, что любые вопросы безопасности должны решаться мирным путем через диалог и сотрудничество.
"Придется привлекать наши войска для помощи союзникам по НАТО": Белый дом об угрозах от неодобрения "пакета" для Украины
Президент Джо Байден предупредил конгрессменов-республиканцев о потенциальных угрозах для США и их союзников, если не будет одобрен дополнительный пакет помощи Украине в размере 61 миллиард долларов.