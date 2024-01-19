Медикаменты для израильских заложников и палестинцев прибывают в Газу в рамках соглашения, заключенного с Катаром

Медикаменты для израильских заложников и палестинцев прибыли в Газу. Об этом сообщает МИД Катара, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Катар выступил посредником в соглашении между Израилем и ХАМАС о поставках жизненно необходимых медикаментов в Сектор Газа. Соглашение было заключено во вторник и предусматривает доставку медикаментов израильским заложникам, которых удерживает ХАМАС в Газе, в обмен на медикаменты и гуманитарную помощь палестинскому гражданскому населению.

За последние несколько часов медикаменты и помощь поступили в сектор Газа во исполнение соглашения, объявленного в пользу гражданских лиц в секторе, включая заложников - написал представитель МИД Катара д-р Маджед Аль-Ансари в социальной сети X.

Лекарства покинули Доху в среду и направились в Египет, а затем были доставлены в Газу, сообщило министерство.

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Усама Хамдан, представитель Хамаса в Ливане, заявил, что соглашение зависит от того, будет ли достаточно медикаментов для палестинцев в Газе в дополнение к израильским заложникам. ХАМАС оговорил, что на каждую коробку лекарств, переданную заложникам, палестинцы в Газе должны получить 1 000 коробок.

Соглашение было достигнуто после призывов родственников более 100 заложников, которые, как полагают, остаются живыми в Газе, о том, чтобы медикаменты попали к их близким.

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