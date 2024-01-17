Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в Газу

Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению, в среду два транспортных самолета Военно-воздушных сил Катара доставят медикаменты и гуманитарную помощь в Эль-Ариш, откуда они будут переправлены в палестинский анклав через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный в северной части Синайского полуострова.

Отмечается, что Катар продолжит взаимодействовать с международными партнерами в рамках усилий, направленных на прекращение войны в секторе Газа.

Ранее сегодня офис президента Франции Эммануэля Макрона раскрыл роль Парижа в сделке, заявив, что он приказал своему министерству иностранных дел составить список лекарств для 45 заложников, осуществить покупку и отправить его в Катар.

Лекарства прибыли в Доху в субботу.

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