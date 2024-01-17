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Ізраїль та ХАМАС домовилися про постачання медикаментів та гуманітарної допомоги до Гази

Ізраїль та ХАМАС домовилися про постачання медикаментів та гуманітарної допомоги до Гази

Київ • УНН

 • 27165 перегляди

Ізраїль і ХАМАС домовилися про відправку медикаментів і гуманітарної допомоги в сектор Газа за посередництва Катару і Франції. Два катарські літаки доставлять допомогу до Аль-Аріша, а потім до Гази через прикордонний перехід Рафах.

Ізраїль та палестинський рух ХАМАС за посередництва Катару та Франції досягли угоди про постачання медикаментів та гуманітарної допомоги до сектору Гази. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Згідно із заявою, у середу два транспортні літаки Військово-повітряних сил Катару доправлять медикаменти та гуманітарну допомогу до Ель-Аріша, звідки їх буде переправлено до палестинського анклаву через прикордонний контрольно-пропускний пункт "Рафах", розташований у північній частині Синайського півострова.

Наголошується, що Катар продовжить взаємодіяти з міжнародними партнерами у рамках зусиль, спрямованих на припинення війни у секторі Газа.

Раніше сьогодні офіс президента Франції Еммануеля Макрона розкрив роль Парижа в угоді, заявивши, що він наказав своєму міністерству закордонних справ скласти список ліків для 45 заручників, здійснити покупку та відправити його до Катару.

Ліки прибули до Дохи в суботу.

Президент Ізраїлю поїде в Давос разом із сім’ями заручників ХАМАС16.01.24, 17:13 • 23457 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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